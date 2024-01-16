«Что скажет ФАС?». Торговые сети в Волгограде заигрались с ценами на куриные яйца





В Волгограде после новогодних праздников началась настоящая свистопляска с ценами на куриные яйца. Как сообщает ИА «Высота 102», в одних и тех же торговых сетях десяток яиц сегодня могут отпускать по бросовым ценам, а уже завтра тот же продукт может стоить в полтора раза дороже.

Так, например, 16 января покупатели могли через онлайн-приложение заказать с доставкой на дом из «Магнита» яйца категории С2 по цене 86,99 рублей. В этой же сети магазиной можно купить сегодня яйца категории СО всего по 109 рублей за десяток. Одновременно «ВкусВилл» отпускает яйца С2 не дешевле 110 рублей, а вот в «Зельгросе» выставляют ценники и вовсе не ниже 200 рублей. «Самокат» держит планку на уровне 179-ти.

– Интересно, что еще вчера яйца в «Магните» стоили, как и в любых других магазинах, далеко за сотню рублей, – сообщают читатели ИА «Высота 102». – Сегодня раздают едва ли не даром – по 80 с лишним рублей. Что за заигрывание такое с покупателем? Такими действиями нас лишний раз убеждают в том, что цены на яйца росли в конце прошлого года искусственно. И не было никакого повышенного спроса или нехватки кормов. Что, интересно, на такое может сказать ФАС?

Впрочем, не исключено, что сегодня как раз тот самый день, когда в Волгоградской области начали сбываться прогнозы чиновников. Напомним, что недавно Минсельхоз сообщил о падении цен на яйца в опте и анонсировал снижение их стоимости в рознице.