Общество

В Волгограде достроили еще один дом для 45 семей и трех сирот

Общество 30.11.2023 19:51
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30.11.2023 19:51


В Волгограде достроили еще один многоквартирный дом, в который смогут заселиться жильцы зданий, признанных аварийными. В настоящее время мэрия завершает приемку 45 квартир по ул. Бахтурова, 7. 

Квартиры будут переданы застройщиком по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также в рамках муниципально-частного партнерства. Оставшиеся три квартиры в 48-квартином доме предназначены для детей-сирот, их застройщик предоставит профильным службам, – сообщили 30 ноября в администрации Волгограда. 

Сообщается, что новый дом «вырос» на месте старого аварийного. Ранее по данному адресу проживали 90 человек. 

На ул. Бахтурова, 7 волгоградцам будут переданы 11 однокомнатных, 17 двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир площадью от 32,4 до 87,5 квадратных метров - они были приобретены администрацией города в ходе открытых конкурсных процедур. Еще две квартиры передаются в рамках разработанного в регионе механизма, предусматривающего предоставление застройщику участка в аренду в упрощенном порядке. 

– В соответствии с заключенным соглашением застройщик должен передать муниципалитету не менее 4,65% жилых площадей, которые также предназначаются для расселения жильцов аварийных домов. В новых квартирах выполнена чистовая отделка, установлена сантехника и электрические плиты, – уточняют в мэрии. – Также на территории района в высокой степени готовности находится новостройка, возводимая по инвестсоглашению на месте дома №19 по ул. Бахтурова. Новые пятиэтажки, на аналогичных условиях, построят и на месте четырех расселенных аварийных домов на ул. Удмуртской – там уже снесен дом №5, ведется подготовка к демонтажу домов №1 и №9.  Жилье предназначено для волгоградцев, проживающих в аварийных домах, в первую очередь расположенных в Красноармейском районе.

Фото: администрация Волгограда

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