



Генеральная прокуратура Российской Федерации 24 января выпустила предупреждение о возобновившихся звонках несовершеннолетним с территории Украины с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах. Также, уточняют здесь, потенциально опасные сообщения стали приходить детям в мессенджерах и в социальных сетях.

– Рекомендуем родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону, – говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве также уточнили, что принимаются все оперативные меры, направленные предупреждение и пресечение фактов негативного воздействия на несовершеннолетних.