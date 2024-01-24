В Волжском массово отменяют уроки в школах из-за угроз

В Волжском Волгоградской области сегодня, 24 января, еще в одной школе пришлось срочно отменять занятия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной стало сообщение о якобы заминировании школы №5. В администрации Волжского пояснили, что в отделение полиции продолжают поступать анонимные звонки о возможной угрозе в школах.

– Специалисты на местах проверяют территории. Руководство учебных учреждений и педагоги проводят мероприятия согласно инструкции, – прокомментировали в мэрии.

Напомним, накануне, 23 января, в Волжском отменили уроки у учеников школы №17 по этой же причине. После этого спецслужбам пришлось обходить с кинологами школы №№14, 30 и 12. И вот сегодня неизвестные «минеры» добрались до школы №5.



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