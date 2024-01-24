Волгоградец подал в суд на фонд капремонта из-за неработающего лифта





Ворошиловский районный суд рассмотрел иск волгоградца, который потребовал компенсацию морального вреда с фонда капремонта и Щербинского лифтостроительного завода. Как рассказали V102.RU в суде, поводом для иска послужил срыв срока ремонта подъемного оборудования осенью 2020 года. Ворошиловский районный суд рассмотрел иск волгоградца, который потребовал компенсацию морального вреда с фонда капремонта и Щербинского лифтостроительного завода. Как рассказали V102.RU в суде, поводом для иска послужил срыв срока ремонта подъемного оборудования осенью 2020 года.

Так как квартира волгоградца находилась на 8-ом этаже, он с женой и двумя несовершеннолетними детьми вынужден был по несколько раз в день подниматься по ступеням. Это причиняло физические и нравственные страдания семье. При этом истец подчеркнул, что всегда исправно платил за капремонт.Однако суд отказал в возмещении морального ущерба волгоградцу, так как тот не предоставил доказательств этих страданий. Но решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.