Волгоградец подал в суд на фонд капремонта из-за неработающего лифта

Однако суд отказал в возмещении морального ущерба волгоградцу, так как тот не предоставил доказательств этих страданий. Но решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Общество 24.01.2024 06:30
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24.01.2024 06:30
Однако суд отказал в возмещении морального ущерба волгоградцу, так как тот не предоставил доказательств этих страданий. Но решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ворошиловский районный суд рассмотрел иск волгоградца, который потребовал компенсацию морального вреда с фонда капремонта и Щербинского лифтостроительного завода. Как рассказали V102.RU в суде, поводом для иска послужил срыв срока ремонта подъемного оборудования осенью 2020 года.Так как квартира волгоградца находилась на 8-ом этаже, он с женой и двумя несовершеннолетними детьми вынужден был по несколько раз в день подниматься по ступеням. Это причиняло физические и нравственные страдания семье. При этом истец подчеркнул, что всегда исправно платил за капремонт.
Однако суд отказал в возмещении морального ущерба волгоградцу, так как тот не предоставил доказательств этих страданий. Но решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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