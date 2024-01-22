С УК ООО «Бумеранг» взыскана компенсация морального вреда за незаконное начисление задолженности по оплате ЖКУ. Как сообщает V102.RU, в суд обратилась наниматель одной из квартир в доме № 4 по улице 35-й Гвардейской Дивизии в Советском районе Волгограде.

В суде Наталья Г. утверждала, что в сентябре 2022 года ей пришли счета за содержание и текущий ремонт имущества жилого дома за период с июля по август, выставленные ответчиком. Вместе с тем УК начала осуществлять управление МКД лишь с 1 сентября 2022-го. По мнению истца, ответчик не вправе выставлять счета на оплату ЖКУ за платежный период, к которому он вообще не имел отношения.

— С учетом изложенного, истец просила признать действия УК по начислению задолженности незаконными и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда и штраф, — пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Решением Советского районного суда Волгограда исковое заявление в части признания незаконными действий ответчика по начислению задолженности удовлетворено. Требования о взыскании компенсации морального вреда и штрафа оставлены без удовлетворения.

Однако женщина на этом не остановилась и подала жалобу на судебный акт в части отказа удовлетворения ее требований о компенсации морального вреда и штрафа.

— Волгоградский облсуд, счел доводы истца обоснованными и отменил решение суда первой инстанции в этой части, взыскав с ответчика в пользу Натальи Г. компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей и штраф — 2500 рублей. В остальной части решение суда оставлено без изменения, — добавила Вальковская.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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