Турфирма вернет волгоградке около 200 тысяч за сорванный отдых в Египте





Волгоградка добилась взыскания средств за несостоявшийся отдых в Египте. Как рассказала V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 14 февраля 2022 года женщина, запланировав отдых за границей, заключила договор с агентством ООО «Интер-Лайн», а услуги по договору оказывал туроператор «Гумрак Тур». За поездку с 16 по 23 сентября на троих человек с размещением в отеле волгоградка заплатила 123 тысячи рублей.

Волгоградка добилась взыскания средств за несостоявшийся отдых в Египте. Как рассказала V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 14 февраля 2022 года женщина, запланировав отдых за границей, заключила договор с агентством ООО «Интер-Лайн», а услуги по договору оказывал туроператор «Гумрак Тур». За поездку с 16 по 23 сентября на троих человек с размещением в отеле волгоградка заплатила 123 тысячи рублей.

Однако рейс в Египет был отменен. Волгоградка согласилась переоформить тур на другие даты без изменения количества ночей и стоимости. А 31 августа 2022 года женщина узнала от представителя ООО «Интер-Лайн», что заявка по вышеуказанному договору аннулирована без удержания фактически понесённых расходов в связи с корректировкой полетной программы.У женщины в итоге пропал запланированный отдых, к тому же она уже не могла приобрести другой тур из-за резкого роста цен.Екатерина Г. пыталась решить вопрос о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств в досудебном порядке, однако ответчик отказался урегулировать данный вопрос. В связи с этим была вынуждена обратиться в суд. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу об обоснованности требований истца.В итоге решением Дзержинского районного суда Волгограда договор, заключенный между истцом и ответчиком, был расторгнут. В пользу Екатерины Г. с ООО «Гумрак Тур» взысканы: стоимость турпродукта в размере 123 000 рублей, неустойка - 31 804 рублей, компенсация морального вреда - 10 000 рублей, проценты за пользование денежными средствами - 9 191 рублей, судебные расходы – 25 310 рублей, а также штраф – 82 402 рублей.