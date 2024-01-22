Турфирма вернет волгоградке около 200 тысяч за сорванный отдых в Египте

У женщины в итоге пропал запланированный отдых, к тому же она уже не могла приобрести другой тур из-за резкого роста цен.
Екатерина Г. пыталась решить вопрос о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств в досудебном порядке, однако ответчик отказался урегулировать данный вопрос. В связи с этим была вынуждена обратиться в суд. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу об обоснованности требований истца.
В итоге решением Дзержинского районного суда Волгограда договор, заключенный между истцом и ответчиком, был расторгнут. В пользу Екатерины Г. с ООО «Гумрак Тур» взысканы: стоимость турпродукта в размере 123 000 рублей, неустойка - 31 804 рублей, компенсация морального вреда - 10 000 рублей, проценты за пользование денежными средствами - 9 191 рублей, судебные расходы – 25 310 рублей, а также штраф – 82 402 рублей.