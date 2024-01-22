Жителей юга Волгограда пугают маньяком с ножом у трамвайного кольца

В редакцию V102.RU обратились жители Красноармейского района Волгограда. По словам бдительных горожан, по дачным чатам стала расходиться информация о маньяке, который якобы орудует в районе трамвайного кольца у остановки «Каустик».

– Родители будьте бдительны. У нас в районе маньяк. Вчера чудом девушке удалось убежать. Вышла с работы с «Каустика» на депо, тип с ножом напал, таскал четыре часа. Полиция его ищет, но что и как неизвестно. Поэтому предупредите детей и сами будьте аккуратнее, – гласит текст пересылаемого сообщения.





Также жители Красноармейского района рассказали, что текстовые сообщения дублируются голосовыми. Уточняется, что нападение якобы произошло в начале прошлой недели.

– В такое время страшное живем – то тут, то там убийства, ограбления, изнасилования. Как-то хочется понимать, уже начинать опасаться или уже поздно? Если маньяк действительно объявился, то почему тогда молчат наши правоохранители? — задаются вопросом местные жители.

В правоохранительных органах региона информацию о маньяке, распространяемую в Сети, не подтвердили. В ГУ МВД России России по Волгоградской области, а также в СУ СК России по Волгоградской области пояснили, что подобных происшествий не фиксировалось, заявлений не поступало.

Фото: архив ИА «Высота 102»