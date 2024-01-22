В Волгоградской области почтили память жертв теракта в ДНР

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 22 января, перед началом оперативного совещания объявил минуту молчания в память о жертвах теракта, совершенного киевским режимом в отношении мирных жителей Донбасса.

– Вчера, 21 января, преступный киевский режим совершил очередной чудовищный террористический акт против мирного населения Донбасса, используя для совершения преступления вооружения, поставляемые странами НАТО. В результате погибли и ранены мирные жители Донецка, среди которых старики, женщины, дети, – Андрей Бочаров отметил, что сегодня в Донецкой Народной Республике объявлен траур.

Губернатор предложил почтить память погибших жителей минутой молчания.

– Жители Волгоградской области осуждают преступные действия киевского режима, выражают соболезнования близким погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим, – добавил Андрей Бочаров.

Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил об артиллерийском обстреле донецкого микрорайона Текстильщик со стороны ВФУ. Погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона, в том числе двое детей. В этот же день глава Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму Денису Пушилину, отметив бесчеловечность действий киевского режима и выразив соболезнования семьям погибших.