Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Донецке

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с бесчеловечным обстрелом ВСУ рынка в Донецке, что привело к гибели мирных жителей, передает V102.RU.
- Губернатор Волгоградской области направил телеграмму главе ДНР Денису Пушилину. Андрей Бочаров отметил бесчеловечность действий киевского режима; передал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - сообщает администрация региона.
Сегодня, 21 января, в результате обстрела оживленного рынка в микрорайоне текстильщик в Донецке десятки человек пострадали, есть информация о 25 погибших.