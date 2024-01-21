Общество

Над руинами старинной мельницы в центре Волгограда построят крышу на колоннах

Общество 21.01.2024 19:50
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21.01.2024 19:50


Разработан проект спасения в Волгограде руин старинной мельницы Гергардта, которая входит в состав музея-заповедника «Сталинградская битва». Как сообщает V102.RU, эксперты одобрили проектные решения, разработанные специалистами ФГУП «Центральные научнореставрационные проектные мастерские» - крупнейшей проектной реставрационной организации России.

Ранее сообщалось, что состояние мельницы, которую оставили в память о героической обороне Сталинграда, требует незамедлительного проведения противоаварийных работ. В марте 2021 года произошло обрушение части фронтона старинной мельницы, в результате чего памятник лишился трехголовой верхушки. 


По результатам выполненного в 2022 году обследования, техническое состояние здания в целом характеризуется как аварийное. Техническое состояние дымовой трубы признано ограниченно-работоспособным. Специалисты отмечают, что главные враги исторических руин – время и атмосферные осадки. У здания нет крыши, а также окон и дверей. 

Это исторические пятиэтажные руины мельницы, которая пережила бомбардировку, пожар от попадания авиабомб, а также уличные бои - в сентябре 1942 года мельница стала важным пунктом обороны 42-го Гвардейского стрелкового полка 13-й Гвардейской стрелковой дивизии.

Проект предусматривает реставрацию кровли здания. Предполагается воссоздать элементы П-образной кровли из листового поликарбоната, имитирующую конструкцию из железобетона, обрушенную после 1943 года. 


- Крышу предполагается опереть на восстановленные, на всю высоту здания железобетонные колонны, «перевязанные» железобетонными перекрытиями на каждом из этажей и плоские перекрытия из железобетона. При этом предполагается максимально возможное сохранение работоспособных участков железобетонных перекрытий, - говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Еще одно важное решение – восстановление остекления на первом и частично на втором этажах здания тонированным листовым монолитным поликарбонатом с серой поверхностью с антибликовой темно-серой пленкой, имитирующей проемы бойниц. Аналогичные мероприятия запланированы и с дверными проемами на вышеуказанных этажах. Вход в здание будет доступен только для технических специалистов.

Разработаны мероприятия по спасению кирпичной кладки и реставрации объекта в целом, например, воссоздание утраченных элементов декоративного оформления фасадов, в том числе надписи ГЕРГАРДТ.

Также планируется разобрать поздние завалы строительного и прочего мусора на всех этажах здания, демонтировать полуразрушенные конструкции, представляющие опасность и многое другое.

При этом отмечается, что предлагаемые решения направлены на стабилизацию состояния сохранившихся частей конструкций, обеспечение прочности и безопасности с минимальным вмешательством в исторический материал и максимальным сохранением эффекта руинированного состояния. 

- Утраченные и демонтированные элементы воссоздаются по архивным данным на 1943 г., а также по натурным исследованиям сохранившихся частей памятника, по принципу реставрации археологических памятников, с дополнением частей из контрастного по фактуре материала, - говорится в документе.


Напомним, что разрушенная мельница Гергардта - одно из трех зданий Сталинграда, которые специально не восстановили в память о жестоких боях, происходивших в этих местах. Два других - здание заводской лаборатории завода «Красный Октябрь» и бывший дом директора завода «Баррикады» на «Острове Людникова».

Объект культурного наследия федерального значения «Исторический заповедник – руины мельницы им. Грудинина» находятся в оперативном управлении ФГУ «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва».

Мельницу Гергардта построили в 1903 году. После 1917 года мельница была национализирована, среди городских мельниц она получила номер 4. В 1929 году ей было присвоено имя Константина Грудинина.

Справка. В период Сталинградской битвы с 14 сентября 1942 года здание мельницы было превращено в один из важнейших пунктов обороны 42-го Гвардейского стрелкового полка 13-й Гвардейской стрелковой дивизии. Этот пункт не давал немцам прорваться к Волге и расчленить дивизию А. И. Родимцева. Здесь размещался командный пункт командира 3-го батальона 42-го стрелкового полка капитана А.Е. Жукова и наблюдательный пункт командира 42-го стрелкового полка полковника И.П. Елина. От мельницы были прорыты ходы сообщения — траншеи к «Дому Павлова», «Дому Заболотного», «Г-образному дому» и другим опорным пунктам. Гарнизон мельницы прикрывал подходы к Волге от ул. Киевской до Нефтегородка, служил основанием для обороны «Дома Павлова», осуществлял подкоп из мельницы к Г-образному дому для минной атаки. 25 ноября 1942 года началось наступление 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Родимцева А.И. в Центральной части Сталинграда. За мужество и героизм, проявленный в Сталинградской битве, 13-я стрелковая дивизия получила звание Гвардейской. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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