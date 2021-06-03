Мы ее теряем: суд в Волгограде обязал музейщиков спасти руины старинной мельницы





По иску прокуратуры суд обязал принять меры к консервации мельницы Гергардта, которая входит в состав музея-заповедника «Сталинградская битва». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура провела проверку информации о разрушении фронтона объекта культурного значения. В ходе совместной проверки со специалистами комитета государственной охраны объектов культурного значения Волгоградской области было установлено, что состояние мельницы требует незамедлительного проведения противоаварийных работ.

Также специалистами сделан вывод о том, что необходимо инициировать процедуру консервации данного объекта в целях недопущения причинения вреда населению и окружающей среде, а также сохранения уникальности данного объекта культурного наследия и обеспечения прав неопределенного круга лиц на доступ к культурным ценностям.

В этой связи прокуратурой Центрального района Волгограда в суд предъявлено исковое заявление об обязании ФГБУК Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» принять меры к консервации руин мельницы путем разработки проектной документации и проведения комплекса противоаварийных работ с целью сохранения объекта культурного наследия.

Решением Центрального районного суда Волгограда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.



Напомним, обрушение части фронтона старинной мельницы произошло в середине марта этого года – памятник в результате лишился трехголовой верхушки. Мельницу Гергардта построили в 1903 году. Сейчас руины мельницы, которые было решено сохранить после войны, входят в состав музея-заповедника «Сталинградская битва». В 2010 году руины мельницы стали местом проведения праздничного концерта, посвященного очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. По стенам исторического здания с помощью страховки забирались участники военной реконструкции, что тогда вызвало недоумение волгоградцев, озаботившихся возможным нанесением ущерба охраняемому объекту. Фотоотчет об этом событии выкладывал в соцсетях тогдашний губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко.





