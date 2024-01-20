В Волгограде военные окунулись в надувную купель

В одном из военных городков Волгограда прошла необычная церемония освящения воды. Как рассказали V102.RU в Волгоградской епархии, на плацу городка была установлена надувная купель.
Желающие поддержать народную традицию совершили омовение. Рядом были установлены палатки, в которых можно было согреться и выпить горячего чаю. Рядом с иорданью дежурили спасатели и военные медики.
Обряд освящения воды провел иерей Владимир Пономаренко и помощник командира гвардейского мотострелкового соединения по работе с верующими иерей Николай Лихолетов.
Фото Волгоградской епархии VK.com