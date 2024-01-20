Напомним, в декабре зооцентр «Дино» принял трех лисичек, которых спасли зоозащитники с пушной фермы в Подмосковье. Их ждала печальная участь – стать мехом чьей-то шубки. Однако волонтеры с участием волгоградцев выкупили животных, чем спасли им жизнь.
Общество 20.01.2024 13:41
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20.01.2024 13:41
Напомним, в декабре зооцентр «Дино» принял трех лисичек, которых спасли зоозащитники с пушной фермы в Подмосковье. Их ждала печальная участь – стать мехом чьей-то шубки. Однако волонтеры с участием волгоградцев выкупили животных, чем спасли им жизнь.
Три лисицы пополнили дружную семейку хищников-красавцев в зооцентре «Дино». Как рассказали V102.RU в центре, трех новых постояльцев привезли из реабилитационного центра Брянска после того, как часть питомцев пришлось распределить по другим местам.Бедные животные первое время даже ходили с трудом по ровной поверхности, так как большая часть их жизни прошла в тесных клетках.
Напомним, в декабре зооцентр «Дино» принял трех лисичек, которых спасли зоозащитники с пушной фермы в Подмосковье. Их ждала печальная участь – стать мехом чьей-то шубки. Однако волонтеры с участием волгоградцев выкупили животных, чем спасли им жизнь.
Между тем, в зооцентре заявили, что прием лис временно прекращен до расширения лисьей деревни.
Видео зооцентра "Дино" VK.com
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