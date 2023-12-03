В волгоградский зооцентр «Дино» привезли спасенных со зверофермы лисичек









В волгоградский зооцентр «Дино» прибыли три лисички-сестрички, которых ждала печальная участь – стать мехом для очередной шубки. Как рассказала V102.RU директор зооцентра Анжела Макарова, лисички были узниками зоофермы «Русский соболь», расположенной в Подмосковье, и в любой момент их могли отправить на забой. В волгоградский зооцентр «Дино» прибыли три лисички-сестрички, которых ждала печальная участь – стать мехом для очередной шубки. Как рассказала V102.RU директор зооцентра Анжела Макарова, лисички были узниками зоофермы «Русский соболь», расположенной в Подмосковье, и в любой момент их могли отправить на забой.

Недавно, напомним,

Недавно, напомним, как сообщало V102.RU, в зооцентр «Дино» прибыл медвежонок из Дагестана, которого использовали гастролирующие фотографы для заработка.

Видео зооцентра «Дино» VK.com

, - говорит директор зооцентра.Новых питомцев с необычным окрасом поселили в просторный вольер – сейчас они там осваиваются. Пока кличку придумали только для одной, самой социализированной – ее назвали Алисой.По словам Анжелы Макаровой, сейчас все больше россиян отказываются от натуральных шуб, а это значит, что у животных, которых разводят ради получения меха, появляется все больше шансов выжить. Теряют популярность и фотосессии с животными на курортах.