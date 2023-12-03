Общество

В волгоградский зооцентр «Дино» привезли спасенных со зверофермы лисичек

Общество 03.12.2023 18:09
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03.12.2023 18:09



 
В волгоградский зооцентр «Дино» прибыли три лисички-сестрички, которых ждала печальная участь – стать мехом для очередной шубки. Как рассказала V102.RU директор зооцентра Анжела Макарова, лисички были узниками зоофермы «Русский соболь», расположенной в Подмосковье, и в любой момент их могли отправить на забой.
- Наши московские коллеги решили их спасти, мы также приняли участие в выкупе животных, и вот на днях их нам привезли, - говорит директор зооцентра.
Новых питомцев с необычным окрасом поселили в просторный вольер – сейчас они там осваиваются. Пока кличку придумали только для одной, самой социализированной – ее назвали Алисой.
По словам Анжелы Макаровой, сейчас все больше россиян отказываются от натуральных шуб, а это значит, что у животных, которых разводят ради получения меха, появляется все больше шансов выжить. Теряют популярность и фотосессии с животными на курортах.
Недавно, напомним, как сообщало V102.RU, в зооцентр «Дино» прибыл медвежонок из Дагестана, которого использовали гастролирующие фотографы для заработка. 
Видео зооцентра «Дино» VK.com

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