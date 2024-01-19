В Telegram появилось видео с регистратора смертельного ДТП с «ГАЗелью» и кроссовером Mitsubishi в Котовском районе Волгоградской области, произошедшем 15 января. Как ранее сообщалось, в аварии погибла мать троих детей.





На кадрах видно, что иномарку занесло на трассе. Автомобиль кидало из стороны в сторону, и через пару секунд он боком влетел в грузовой автомобиль.





По предварительной информации областного главка МВД, 39-летний водитель Mitsubishi потерял управление на 129 километре трассы Калининск — Жирновск — Котово —Камышин, выехал на «встречку», где врезался в бортовую ГАЗ. От удара легковушку выбросило в кювет, а грузовик частично съехал с дороги.





В результате дорожного происшествия на месте от полученных травм скончалась 37-летняя пассажирка иномарки. Водитель кроссовера и его 44-летний пассажир доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: «Новости Котово» / t.me