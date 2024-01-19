Сегодня, 19 января, повышаются сбросы воды на Волжской ГЭС в Волгоградской области, передает V102.RU. По информации Росводресурсов РФ, такое решение принято в целях стабилизации водохозяйственной обстановки на территории соседней Астраханской области по обращению главы этого региона.

Новый режим работы установлен на срок до 25 января включительно. На эти дни среднесуточные сбросные расходы составят 4700±100 куб.м/с с возможным снижением уровня нижнего бьефа гидроузла ниже отметки минус 11,0 м без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Ранее сообщалось, что Волжская ГЭС работает в экономном режиме - до 20 января 2024 года сбросы были установлены в объеме 4600 ±100 м³/с.

До этого режим работы гидроузла меняли только на три дня - с 8 по 11 декабря - в связи с запросом Росморречфлота. Ведомство просило добавить воды из-за севшего на мель теплохода «Вячеслав Аршинов», который застрял на песке в Астраханской области, а также для прохода двух груженых теплоходов с ограниченной осадкой.