Жителей 23 микрорайонов Волжского предупредили о перебоях с горячей водой

Администрация Волжского в Волгоградской области сообщила о снижении подачи горячей воды на новую часть города, передает V102.RU.
- В связи с аварийной ситуацией на подающем трубопроводе ТМ 21 снижена подача горячей воды (отключена циркуляция) на новую часть города на время выполнения ремонтных работ, - сообщил комитет по обеспечению жизнедеятельности города.
В зону отключения попали микрорайоны 10,11,12,10/16,15,16,17,18,19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 38, 28, 32а.
Отмечается, что теплоснабжение домов не нарушено.
Ремонтные работы планируют завершить за три часа.