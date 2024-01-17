Вслед за «МАНом». В Волгограде закрываются супермаркеты «Покупочка»





В Волгоградской области стали закрываться магазины сети «Покупочка». Как сообщает V102.RU, 16 января был последним днем работы супермаркета на ул. Коммунистической в Волжском. Сотрудники магазина объяснили расстроенным покупателям, что на этом месте будет другая торговая точка – или дискаунтер «Чижик», или «Пятерочка».

С запертыми дверями «Покупочки» пару недель назад уже столкнулись жители Волгограда – так, один из магазинов был закрыт в микрорайоне Ангарский. Сейчас, по сообщению волгоградцев, в помещении на ул. Нильской, 3 ведутся ремонтные работы.

Напомним, весной прошлого года стало известно о продаже компании «Тамерлан», которой владел бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко, ритейлеру X5 Group.

– В рамках сделки X5 приобретает 100% ООО «Тамерлан», операционной структуре сети дискаунтеров «Покупочка», сети дискаунтеров с расширенным ассортиментом алкогольной продукции «ПокупАлко» и супермаркетов «Га-Га», – говорилось в официальном сообщении.



Ранее, напомним, в Волгограде закрылись все магазины «МАН».



Подписывайтесь на Telegram-канал ИА «Высота 102» – t.me/infoV102ru и узнавайте все важные новости региона первыми.