Известный селекционер и автор многих сортов нута скончался в Волгограде

В Волгограде на 87-м году жизни скончался выдающийся селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РФ, профессор Василий Балашов, передает V102.RU. В комитете сельского хозяйства Волгоградской области сообщили, что Василий Васильевич выбрал сферой своих научных интересов семеноводство и селекцию зерновых и зернобобовых культур. Он внес огромный вклад в продвижение местных продуктивных сортов, разработанных применительно к возделыванию в условиях Волгоградской области.

- Блестящим результатом работы коллектива ученых под руководством В.В.Балашова стало внесение в Госреестр селекционных достижений РФ двух сортов озимой пшеницы: (Волгоградская 84 и ВГСХА 10), двух сортов ячменя (Волгоградский 08, Волгоградский 12) и четырех сортов нута: Волгоградский 10, Приво 1, Волжанин, Волжанин 50. Им разработаны рекомендации по возделыванию озимой пшеницы, ячменя и нута, которыми до сих пор успешно пользуются многие сельскохозяйственные товаропроизводители, агрономы хозяйств нашего региона, - говорится в некрологе.

Своей целью ученый видел расширение посевных площадей и урожайности сортов озимой пшеницы, нута, ячменя селекции Волгоградского государственного аграрного университета не только в Волгоградской области, но и других регионах России и странах СНГ.

Особый интерес для селекционера Балашова имела недооцененная ранее культура – нут. Он одним из первых в стране начал проводить научно-производственные опыты с этой и другими культурами на базе учебно-опытного хозяйства вуза «Горная Поляна». Сегодня сорта нута волгоградской селекции высеваются в Волгоградской, Воронежской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, Ставропольском, Краснодарском краях, Республике Казахстан, а хозяйства укрепляют свою экономику, выращивая полезную и доходную культуру.

Василий Балашов был награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству», двумя серебряными медалями ВДНХ СССР, медалью «Изобретатель СССР» и другими знаками отличия.

Фото: ВолГАУ

Коллаж: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»