Общество

Репетиторов по обществознанию и информатике нарасхват разбирают в Волгограде

Общество 16.01.2024 19:26
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16.01.2024 19:26


После новогодних каникул жители Волгограда массово отправились на поиски репетиторов для своих детей. При этом, сообщают аналитики Авито Услуг, интерес к дополнительным занятиям с педагогами по сравнению с январем прошлого года вырос на 49%. Отдельно эксперты прослеживают рост заинтересованности волгоградцев в этом году в освоении дополнительных предметов. 

«Королевой» школьных дисциплин по востребованности на рынке дополнительных образовательных услуг в этом году по-прежнему называют математику. Практически не отстает от точной науки и русский язык. 

Репетиторами по обязательным математике и русскому языку стали интересоваться чаще на 81% и 83% соответственно. В Волгограде самой популярной среди всех школьных дисциплин остается математика, а интерес к репетиторам по предмету вырос на 81% год к году, – сообщают авторы исследования. 

Среди дополнительных предметов ОГЭ и ЕГЭ все больше интереса вызывают обществознание и информатика. 

В Волгограде среди дополнительных предметов, помимо английского языка, самый высокий показатель спроса – у естественнонаучных и технических дисциплин: химии, физики, информатики и биологии. При этом в процентном соотношении сильнее всего вырос интерес к услугам репетиторов по химии (+40%), обществознанию (+343%), а также географии (+133%), биологии (+62%) и информатике (+190%), – говорится в результатах исследования. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» посмотрели, сколько на сегодня стоят занятия по отдельным предметам в Волгограде. Так, час дополнительных занятий по математике обойдется семье волгоградского школьника минимум в 450 рублей. Такую сумму, как правило, предлагают онлайн-школы за виртуальное обучение. А вот реальные педагоги оценивают свой труд не меньше чем в 500 рублей за час обучения. Верхняя планка – 800 рублей. 

Репетиторы по русскому языку готовы подтянуть детей в Волгограде минимум за 500 рублей в час. Нам удалось встретить объявления  даже за 1000 рублей. Отметим, что предложений от самостоятельных учителей на Авито заметно меньше – чаще обучать родному языку готовы волгоградских детей онлайн-школы. 

Курс английского языка предлагают освоить двумя возможными способами – с почасовой оплатой и по «пакету». В первом случае минимальная ставка – 500 руб./час, максимальная 1500 рублей. Наиболее дорогие варианты – это, как правило, занятия с носителями языка. Комплексное предложение репетиторы оценивают в 8500 рублей за услугу. 

Ну и на последок о том, сколько стоит час обществознания из школьной программы. Здесь расценки оказались гораздо скромней – педагоги готовы обучать вашего ребенка за 300 и 350 рублей. 

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