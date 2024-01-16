Режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий введен в Волгограде и Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Россети-Юг, в регионе ожидаются гололедно-изморозевые отложения, снег и сильный ветер с порывами до 18 м/с.



К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 228 бригад - 1 142 энергетика и 705 единиц спецтехники. Длz электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлен 81 передвижной резервный источник подачи электроэнергии общей мощностью почти 4 МВт, пояснили в компании.