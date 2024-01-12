Спецкор ИА «Высота 102» отмечен наградой Союза журналистов России





В Волгограде сегодня, 12 января, накануне Дня российской печати подвели итоги прошедшего журналистского года в ходе торжественного мероприятия. Представители СМИ, показавшие успехи за прошедшие 12 месяцев, получили награды. В числе тех, кто был отмечен по итогам 2023 года, – специальный корреспондент ИА «Высота 102» Антон Ольховатский.

Волгоградских журналистов приветствовали заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, глава комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Михаил Битюцкий, руководитель регионального отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин.

Геннадий Шевцов обратился к собравшимся от имени губернатора:

— Позвольте мне от имени губернатора Волгоградской области, Героя России Андрея Ивановича Бочарова поздравить всех журналистов с профессиональным праздником! Вот уже более трех веков журналисты играют особую роль в жизни нашей страны. Вы рассказываете о нашей жизни, об экономике, достижениях, событиях, культуре, но главное — в центре всегда стоят люди! И это особенно видно в работе районных изданий, которые ведут летопись территорий и в центре внимания которых всегда стоит человек.

Вячеслав Черепахин в свою очередь отметил, что в последнее время работа журналистов сопряжена с необходимостью в буквальном смысле следить за каждым своим словом.

– Но для нормального журналиста это обычное дело. Да, были эпизоды, когда журналистов нещадно хейтили. Это не здорово, но скорее привычно. Это только делает нас крепче. Как обычно, было много недовольных, как журналисты пишут и показывают, тоже ничего нового. Казалось бы — обычный год. Но нет. Мы сейчас, вместе со всей страной, проходим через историческую эпоху. И именно по тому, что мы напишем, будут о ней судить. Как это, например, было во времена российских революций, Великой Отечественной войны и Перестройки. Именно по прессе будут изучать и судить об эпохе. Именно поэтому нам сейчас надо подходить к своему делу со всей серьезностью, – сказал он.

А Михаил Битюцкий выразил благодарность представителям СМИ:

– Спасибо вам за правдивость, спасибо за сохранение исторической памяти, культуры народов нашей державы. От вашей работы напрямую зависит жизнь страны. И я сегодня вижу перед собой журналистское сообщество — как сплав дерзких, молодых, профессионалов и поздравляют вас с профессиональным праздником!

В ходе мероприятия Почетные грамоты и Благодарности Волгоградской областной думы, Почетные грамоты Минцифры, Благодарности и Почетные грамоты губернатора Волгоградской области были вручены сотрудникам телеканалов, газет и интернет-изданий.

Специальный корреспондент ИА «Высота 102» Антон Ольховатский за профессиональные достижения в журналистике отмечен грамотой Союза журналистов России.

Редакция информагентства поздравляет коллег с предстоящим праздником и заслуженными наградами!

С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте Oblvesti.ru