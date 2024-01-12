Морозы до - 31 придут в выходные в Волгоградскую область

Экстремальные морозы ударят в выходные дни в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, пик холода придется в ночь с субботы на воскресенье.

В районах Волгоградской области в ночные часы температура упадет до -23...-28º, при прояснениях до -31º. В субботу, 13 января, днем прогнозируют -15...-20º, снежный накат и гололедицу при южном ветре 7-12 м/с.

В воскресенье, 14 января, после холодной ночи потеплеет днем до -12...-17º.

В Волгограде в выходные существенных осадков не ожидается. 13 января ночью будет -20…-22º; днем -15...-17º. На дорогах снежный накат и гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, днем 6-11 м/с.

14 января ночью ожидается -24…-26º, днем -13...-15º.

Потепление придет только в понедельник, 15 января. По прогнозам синоптиков в Волгограде днем в первый рабочий день будет уже -1…-3º.