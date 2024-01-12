Депутаты Волгоградской гордумы потратились на обогреватели для замерзающих горожан

Общество 12.01.2024 09:40
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12.01.2024 09:40
Четыре депутата Волгоградской городской думы приобрели обогреватели для семей с пенсионерами, инвалидами и детьми, в квартирах которых до сих пор нет тепла. Как сообщили V102.RU в городском представительном органе, электроприборы горожанам привезли Дмитрий Федюшкин, Сергей Берендеев, Иван Селезнев и Руслан Морозов.
Напомним, для устранения последствий двух аварий в Тракторозаводском районе Волгограда создан оперативный штаб. Ранее сообщалось, что тепло подведено ко всем домам, однако во время заполнения внутридомовых систем обнаружились проблемы. Были созданы дополнительные аварийные бригады с привлечением сил из других районов, которые сейчас работают по сменному графику в круглосуточном режиме. В мэрии Волгограда в квартиры замерзающих волгоградцев отправили волонтеров. Накануне совещание по ситуации с отоплением на севере Волгограда провел губернатор Андрей Бочаров.
Фото городская дума Волгограда t.me
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