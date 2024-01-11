Мэрия: в Волгограде 60% домов в ТЗР получили отопление





Отопление запустили в 60% многоквартирных домов Тракторозаводского района, оставшихся без ресурса накануне. Об этом вечером 11 января сообщили в администрации Волгограда по итогам очередного оперативного совещания при участии главы города Владимира Марченко.

– Владимир Марченко подчеркнул, что уже доложил губернатору региона Андрею Бочарову о ходе работ – у порядка 60% многоквартирных домов, попавших в зону временного отключения, восстановлена штатная работа внутридомовых сетей, – сообщают в мэрии. – В настоящее время на помощь управляющим компаниям по их просьбе направлено 12 дополнительных бригад, сформированных из сотрудников обслуживающих организаций соседних районов города.

По информации горадмина, имеющихся сил и средств для окончания работ достаточно. Владимир Марченко в свою очередь подчеркнул, что поставил службам задачу: обеспечивая непрерывную работу по ликвидации последствий технологического нарушения, обеспечить сменность персонала, чтобы люди, задействованные в ликвидации, успевали восстановить силы.

Напомним, о том, что ресурсоснабжающей компанией возобновлена подача теплоносителя, в мэрии Волгограда сообщили утром 11 января. Однако в течение дня коммунальные службы столкнулись с проблемой – из-за неисправностей на внутренних сетях тепло во многие дома так и не поступило. В редакцию «Высоты 102» обращаются жители Тракторозаводского района, которые сообщают об отсутствии отопления. Так, в частности, многочисленные звонки поступают от жителей дома №1 по ул. Луговского – волгоградцы сообщают, что за весь день не встретили ни одного сотрудника УК. Данная информация передана редакцией в администрацию Волгограда.