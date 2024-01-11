Общество

Мэрия: в Волгограде 60% домов в ТЗР получили отопление

Общество 11.01.2024 19:37
0
11.01.2024 19:37


Отопление запустили в 60% многоквартирных домов Тракторозаводского района, оставшихся без ресурса накануне. Об этом вечером 11 января сообщили в администрации Волгограда по итогам очередного оперативного совещания при участии главы города Владимира Марченко.  

Владимир Марченко подчеркнул, что уже доложил губернатору региона Андрею Бочарову о ходе работ – у порядка 60% многоквартирных домов, попавших в зону временного отключения, восстановлена штатная работа внутридомовых сетей, – сообщают в мэрии. – В настоящее время на помощь управляющим компаниям по их просьбе направлено 12 дополнительных бригад, сформированных из сотрудников обслуживающих организаций соседних районов города.

По информации горадмина, имеющихся сил и средств для окончания работ достаточно. Владимир Марченко в свою очередь подчеркнул, что поставил службам задачу: обеспечивая непрерывную работу по ликвидации последствий технологического нарушения, обеспечить сменность персонала, чтобы люди, задействованные в ликвидации, успевали восстановить силы.

Напомним, о том, что ресурсоснабжающей компанией возобновлена подача теплоносителя, в мэрии Волгограда сообщили утром 11 января. Однако в течение дня коммунальные службы столкнулись с проблемой – из-за неисправностей на внутренних сетях тепло во многие дома так и не поступило. В редакцию «Высоты 102» обращаются жители Тракторозаводского района, которые сообщают об отсутствии отопления. Так, в частности, многочисленные звонки поступают от жителей дома №1 по ул. Луговского – волгоградцы сообщают, что за весь день не встретили ни одного сотрудника УК. Данная информация передана редакцией в администрацию Волгограда. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.01.2024 18:50
Общество 11.01.2024 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 17:26
Общество 11.01.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 17:22
Общество 11.01.2024 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.01.2024 17:20
Общество 11.01.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 15:31
Общество 11.01.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 14:01
Общество 11.01.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 13:37
Общество 11.01.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 11:11
Общество 11.01.2024 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 10:25
Общество 11.01.2024 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 10:00
Общество 11.01.2024 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 09:34
Общество 11.01.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 08:31
Общество 11.01.2024 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 08:06
Общество 11.01.2024 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 06:35
Общество 11.01.2024 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2024 22:00
Общество 10.01.2024 22:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:12
Владелец изъятого в пользу государства «Волжского оргсинтеза» прекратил борьбу за заводСмотреть фотографии
19:49
В Камышине маршрутка с пассажирами врезалась в столб. Двое пострадалиСмотреть фотографии
19:37
Мэрия: в Волгограде 60% домов в ТЗР получили отоплениеСмотреть фотографии
18:50
Волгоградцев предупредили об опасной красной икре с СахалинаСмотреть фотографии
18:03
Росптицесоюз усомнился в возможностях яиц от турков и азербайджанцевСмотреть фотографии
17:40
Пассажиру поезда грозит 5 лет колонии за угрозы с ножом полицейскому в Петров ВалеСмотреть фотографии
17:26
«Мой сын заболел»: в школе Волгоградской области похолодало до +12Смотреть фотографии
17:22
Сотрудник ВТЗ награжден региональным знаком отличия за наставничествоСмотреть фотографии
17:20
В квартиры замерзающих волгоградцев отправили «тимуровцев»Смотреть фотографии
15:31
Слесарей со всех районов направили в замерзающие дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Губернатор Бочаров отмерил срок руководству ВолгоградаСмотреть фотографии
14:01
Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона «сиреневых» яицСмотреть фотографии
13:37
В Волгоградской области нашли обломки сбитого киевского БПЛАСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом горе-косметолог сделала пациентку слепой на один глаз уколом красотыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:46
Масочный режим возвращается в ВолгоградСмотреть фотографии
12:25
На Горе Восточной в Урюпинске за 4 часа ликвидировали аварию на водоводеСмотреть фотографии
11:11
МЧС: экстремальные морозы придут в Волгоградскую область 13 январяСмотреть фотографии
10:53
Волгоградец в попытке согреться в объятиях путаны потерял полмиллиона рублейСмотреть фотографии
10:52
На «Красном Октябре» обновляются мощности по обработке металлопрокатаСмотреть фотографии
10:25
«Давление в норме»: в Волгограде тепло вернулось ко всем домам в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
10:15
В Котово 11 января отключили воду из-за аварии на Филинском водоводеСмотреть фотографии
10:06
Три человека пострадали в аварии с опорой ЛЭП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:00
Рожавшую в пути волгоградку инспекторы ДПС спасли вопреки снегу и гололедуСмотреть фотографии
09:34
Волгоградцы мечтают о пенсии в 45 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:31
«Это как американские горки»: волгоградцев ожидают гигантские колебания температурыСмотреть фотографии
08:06
Учеников холодных школ Тракторозаводского района перевели на дистантСмотреть фотографии
06:35
Мэрия Волгограда: отопление начало поступать в первые дома ТЗРСмотреть фотографии
22:00
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине военнымСмотреть фотографии
21:14
Ехали в Ростов. Под Волгоградом в КАМАЗ впечаталась легковушкаСмотреть фотографии
19:53
В Волгоградской области под лед провалились два рыбакаСмотреть фотографии
 