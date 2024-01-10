Жителям Волжского, Волгограда и области заглянут в карманы

Жителям Волжского Волгоградской области стоит приготовиться к нежданным гостям. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию города-спутника, с 11 января к ним квартиры и дома нагрянут с неприличными вопросами.

— С 11 января по 16 февраля в Волжском, как и на всей территории Волгоградской области, пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах, — пояснили информагентству в администрации Волжского.

Уточняется, что по области интервьюеры посетят 912 домохозяйств, из которых 648 расположены в городах и 264 в сельских поселениях.

— Каждый интервьюер имеет при себе специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность, — добавили волжские власти.

Придут ли к вам с опросом и кто, а также другую интересующую информацию можно узнать по телефону Волгоградстата: (8442) 60-68-08, добавочные номера 46-80, 46-81.

Фото: архив ИА «Высота 102»