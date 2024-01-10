Два оркестра исполнят «наждачный балет» в Волгограде

Два оркестра совместно выступят на сцене Волгоградской филармонии в канун старого Нового года и исполнят ряд классических композиций, а также шуточный «Балет для наждачной бумаги», передает V102.RU.

- Волгоградский академический симфонический оркестр и Оркестр русских народных инструментов имени Н. Калинина станут единым целым, а дирижеры Игорь Демченко и Андрей Лапин, сменяя друг друга за пультом, будут управлять одним или сразу двумя коллективами, - сообщили в Волгоградской филармонии.

В «Балете для наждачной бумаги» Лероя Андерсона ведущим инструментом звучит наждачная бумага для имитации звучания старых водевильных танцев в мягкой обуви.

Яркие вокальные номера в сопровождении оркестров готовят и солисты филармонии − Наталья Долгалёва (народный вокал), Руслан Сигбатулин (баритон), Алексей Шапошников (тенор) и Ирина Большакова (сопрано).

Оркестры выступят на одной сцене 13 января. Концерт участвует в проекте «Пушкинская карта».