Общество

Эльтонской школе присвоят имя погибшего на СВО Каната Мукатова

Общество 19.10.2023 12:39
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19.10.2023 12:39


В Палласовском районе Волгоградской области планируют в ближайшее время увековечить память погибшего на СВО командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Каната Мукатова. Об этом ИА «Высота 102» сообщил сегодня, 19 октября руководитель Казахской общины Айбулат Ахметов. 

– В сентябре прошлого года наша община выступила с инициативой о присвоении Эльтонской школе имени ее выпускника Каната Мукатова, погибшего, защищая Отечество. Эту инициативу поддержал и коллектив Эльтонской школы, и очень многие жители Палласовского района. Но реализовать ее пока не удалось, – рассказал руководитель организации Айбулат Ахметов. – На наше обращение летом нынешнего года пришли ответы от главы района В.В. Толмачева и А.В. Фомина. В них сообщалось, что «...в настоящее время муниципальным правовым актом не в полной мере предусмотрен алгоритм проведения увековечивания памяти выдающихся граждан...».  

По сообщению Айбулата Ахметова, накануне на очередном заседании депутаты Палласовской районной думы приняли утвердили Положение увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций. В связи с этим у жителей Палласовского района появилась возможность увековечить наконец имя земляка. 

– Верю, что в ближайшее время мы сможем увековечить имя Каната Мукатова – героя СВО, и тем самым внести вклад в сохранение героического наследия нашего края, – говорит руководитель Казахской общины. 

Напомним, что Канат Мукатов был заместителем командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по боевой подготовке и отправился в зону проведения специальной военной операции с первых дней. Военнослужащий погиб 9 июля 2022 года. Прощание с ним проходило в Волгограде на территории воинской части, после этого Каната Мукатова похоронили в Палласовском районе. 

Канат Мукатов родился в поселке Эльтон. После окончания девяти классов поступил в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат имени Павла Сухого. Там будущий офицер приобрел навыки летной подготовки. Затем наш земляк поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. По распределению офицер убыл к месту службы в Волгоградскую область. В 2013 году окончил военную академию имени Фрунзе. 

Некоторое время служил в Самарской области. Командовал танковым полком в Челябинской области. Принимал участие в военной операции в период грузино-осетинского конфликта в 2008 году. Дважды выезжал в командировку в Сирийскую Арабскую Республику. Участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В ноябре 2021 года ушел на повышение в Волгоград.  

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