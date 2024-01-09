В Волгоградской области вскрыли сеть фейковых молочных предприятий

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявлена сеть предприятий-фантомов по производству молочной продукции на территории Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в ведомстве, в ходе мониторинга данных системы «Меркурий» было установлено, что на площадке хозяйствующего субъекта (Нуритдинов Р.М.), расположенного в Светлоярском районе, производится оформление производственных сертификатов на крупные объемы молочной продукции – молоко сырое и молоко пастеризованное. Так, в период с 23 по 30 ноября было оформлено 445 тонн продукции без указания сырья и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.



Система позволила проследить дальнейший путь таких гигантских объемов молока. В частности, выяснилось, что 222 тонны «уехали» в ООО «Торглига», расположенное в Дубовке. В свою очередь это предприятие, используя продукцию, выработанную Нуритдиновым Р.М., в качестве сырья оформило 20 производственных сертификатов на молочную продукцию (масло сливочное, сметана, творог) общим весом 14 тонн и отправило ее в адрес ОАО «Бологовский молочный завод» в Тверской области.

При выезде на место регистрации участников молочной цепочки подозрения инспекторов Россельхознадзора подтвердились – Нуритдинова Р.М. и ООО «Торлига» в реальности не существовало, как и производственных площадок, где, якобы, перерабатывалось молоко.

Данным площадкам уже присвоен статус «фантом». Кроме того, регистрация уполномоченных лиц, производственных сертификатов, транспортных электронных ветеринарных сопроводительных документов аннулированы, пояснили в ведомстве.



Информация о выявленной схеме производства фальсифицированной продукции в Волгоградской области уже направлена в полицию, налоговую службу и в прокуратуру.