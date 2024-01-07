Бочаров поздравил главу Волгоградской метрополии с Рождеством

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора с Рождеством, сообщает V102.RU.

Также глава региона поздравил со светлым праздником митрополита Германа, епископа Калачевского и Палласовского Иоанна, епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея, а в их лице всех православных волгоградцев.

Напомним, что губернатор региона вместе с прихожанами встретил Рождественский сочельник в Казанском соборе Волгограда.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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