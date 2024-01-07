«Сферум» – польза или угроза? Чиновники ответили на вопросы взволнованных волгоградцев

В Волгограде к концу учебного года в 2024 году школьники должны массово пройти регистрацию на платформе «Сферум». Такую задачу перед родителями и учителями ставят руководители образовательных организаций. Меж тем, сообщает ИА «Высота 102», многие из волгоградцев встретили настоятельную рекомендацию в штыки – особенно противятся нововведениям родители учащихся начальных классов. Редакция информагентства попросила областной комитет образования ответить на опасения горожан и объяснить, зачем общение учителей и детей переносят в онлайн-пространство.

Прежде чем озвучить ответы чиновников, необходимо объяснить, чего все-таки опасаются волгоградцы. В первую очередь у горожан вызывает отторжение сама мысль погружения детей в гаджеты.

– Все дело в том, что у многих из наших детей нет не то что аккаунтов в социальных сетях или мессенджеров, у некоторых из них до сих пор кнопочные телефоны, – говорят родители. – Получается, что в угоду современной школе мы должны сегодня предоставить детям, которым по 8 и 9 лет, свободный доступ в Интернет, где они могут столкнуться с массой ненужной, а подчас и опасной информации. Зачем заменять или дополнять живое общение учителя и детей еще и онлайн-форматом?

При этом, отмечают волгоградцы, на все их расспросы большинство учителей не готовы дать развернутые ответы.

– Учителя говорят, что это распоряжение сверху. К слову, они и сами, похоже, не в восторге от таких идей, – резюмируют жители Волгограда.





Корреспонденты «Высоты 102» попросили родителей сформулировать свои вопрос и опасения и озвучили их чиновникам.

Регистрация на «Сферум» обязательная или добровольная? Могут ли директора школ, лицеев и гимназий понуждать родителей к регистрации и спрашивать с учителей в случае «плохих показателей» по регистрации?

– Регистрация на «Сферум» добровольная.

Могут ли отказаться от регистрации детей на «Сферум» родители учеников начальных классов?

– Регистрация на «Сферум» добровольная для всех – вне зависимости от возраста ребенка.

Что делать, если у ребенка нет собственного или подходящего телефона для регистрации?

– Решение о наличии телефона принимают родители.

Многие дети не зарегистрированы в социальных сетях. В связи с регистрацией на «Сферуме» родители опасаются, что дети получат доступ в социальную сеть «ВКонтакте», что приведет к угрозе их безопасности. Что вы ответите на такие опасения?

– «Сферум» – не социальная сеть, а учебный профиль, предназначенный для расширения форматов обучения детей. Решение об использовании цифровых платформ, в том числе «Сферум», принимают школа, педагоги и родители.

Как обеспечивается безопасность детей на данной платформе? Есть ли гарантии, что к контактам детей не получат доступ сторонние лица, что детям не будет доступна сомнительная реклама и навязывание услуг?

– Платформа «Сферум» – часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения РФ и Минцифры РФ. Российская разработка представляет собой закрытое и безопасное пространство для коммуникации педагогов, родителей и учеников в рамках образовательного процесса. Это цифровой помощник педагогов в организации образовательной и воспитательной деятельности

Какая сверхцель данной платформы? Она создана только для общения или предполагаются дополнительные функции?

– Функционал включает создание чатов, запуск индивидуальных и групповых звонков, обмен файлами, создание опросов, переход в электронный журнал и дневник. В учебном профиле нет рекламы, спама и платных сервисов – партнерами платформы выступают только государственные информационные системы. Также важно, что посторонние люди не могут присоединиться к чату класса или школы.

В качестве резюме: какова крайняя необходимость заводить детей в интернет-пространство, если для общения учителя и детей есть учебное время, а для общения учителей и родителей – родительские собрания?

– Платформа «Сферум» не заменяет традиционное образование, а дополняет его и делает более гибким и эффективным.





Таким образом, на сегодняшний день чиновники оставляют принятие решения о регистрации детей на платформе «Сферум» за родителями. Однако, как показывает практика, подобные нововведения рано или поздно укоренятся в школьной жизни, как это было, напомним, еще совсем недавно с электронными дневниками. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что на сегодня для родителей уже появилась функция входа на платформу через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Добавим, что образовательная платформа «Сферум» в России была запущена в 2021 году, однако Волгоградская область сразу не вошла в список пилотных регионов – первыми тестировать разработку принялись Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в названных регионах «Сферум» зарекомендовал себя с положительной стороны.

– Цифровая образовательная среда — один из важных элементов качественной образовательной системы. Сохраняя в основе классический традиционный очный формат школьных занятий, мы расширяем возможности образовательного процесса, используя цифровые решения в помощь и поддержку и учителям, и школьникам, и их родителям. «Сферум» – это и возможность оставаться в учебном процессе для болеющих школьников, и постоянная связь с классом в случае отъездов, и надежная коммуникация учителей и родителей. После тестирования в пилотных регионах платформа «Сферум» доказала свою востребованность, и я уверен, что она поможет сделать обучение более комфортным и результативным для школ по всей России,– цитата.