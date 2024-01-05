Общество

В Волгоградской области накануне Нового года упали продажи фейерверков

Общество 05.01.2024 14:29
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05.01.2024 14:29


Перед Новым годом продавцы пиротехники не досчитались многих покупателей. Снизившиеся продажи подпортили праздничное настроение как предпринимателям из Волгограда, так и их коллегам из отдаленных районов области. 

Наш товар – сезонный, и, конечно, мы с коллегами ждем Нового года. Но в этот раз ситуация нерадостная. В городе покупателей было побольше, а вот в области продажи фейерверков сократились весьма ощутимо, – рассказала продавец пиротехники из Волгограда. – Многие люди, услышав про отмену городского салюта и предупреждения о штрафах от МЧС, сразу же отказались от покупки. А кто-то приходил в магазин, приценивался и уходил со словами: «Запрещено, покупать не будем». Конечно, мы объясняли, что в нашем регионе запрета для самих жителей нет. Но кричащие заголовки в некоторых СМИ и «сарафанное радио» сделали свое дело. 

Горожане, которые все же решили встретить Новый год разноцветными залпами, в этот раз нередко выбирали более простые и демократичные варианты. 

Кто хотел купить фейерверки, бенгальские огни или хлопушки, тот их, конечно, купил. Крупные наборы выбирали пореже, но все же продажи шли, – признает собеседница ИА «Высота 102». – Но, повторюсь, этот сезон не из простых. Вот представьте, что накануне 8 марта где-нибудь напишут, что тюльпаны выделяют яд, и хранить их дома категорически запрещено. Что будет с продавцами цветов?

Напомним, что запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь установили в приграничных с Украиной областях – Белгородской, Курской и Брянской. Волгоградские чиновники в свою очередь отказались от общегородского салюта. При этом ограничений на запуск фейерверков горожанами не вводилось. Тем не менее, многие жители в социальных сетях возмутились продолжительной канонаде после трагедии в Белгороде.

Добавим, что продажи пиротехники в Волгоградской области падают второй год подряд. Аналогичную ситуацию отмечали продавцы и в январе 2023 года. 

Виктория Чумакова

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