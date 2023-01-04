«Было б все хорошо – цены бы не остановили»: продавцы пиротехники заявили о падении продаж по итогам Нового года

Жители Волгограда, лишившись общегородского фейерверка в новогоднюю ночь по решению администрации, не стали себе отказывать в удовольствии салютовать в кругу друзей и близких. Тысячи разноцветных залпов после боя курантов разукрасили небо над городом на Волге. И, тем не менее, заявляют продавцы пиротехники, перед этим Новым годом волгоградцы оказались гораздо скромней, если сравнивать покупки разных лет.

– Накануне этого Нового года в Волгограде покупали намного меньше пиротехники, – с сожалением ответил на вопрос корреспондента ИА «Высота 102» представитель магазина «Русская пиротехника». – И причина, на мой взгляд, прежде всего, в ценах. В основном в этом году брали дешевую пиротехнику. Те, кто ранее отдавал предпочтение дорогой пиротехнике, в этом году ее не покупали. Дешевую, повторю, как и ранее, брали в больших количествах. Видимо, все хорошо только у пролетариата.

Разделяют мнение коллеги и в магазинах сети «Фейерверки России».

– В этом году стоимость пиротехники, по сравнению с прошлой зимой, заметно возросла. При этом бюджет у людей остается одним и тем же, отсюда и более скромные покупки на этот Новый год, – поделились мнением здесь. – Кто-то, конечно, считает, что в связи со спецоперацией не стоило вообще салютовать, другие говорят «попробуй объяснить это детям». Но основная причина, конечно, – удорожание всех и всего.

А вот владелица магазина «Феерия» Людмила с коллегами согласна лишь отчасти. По ее мнению, высокая стоимость товаров – лишь одна из причин. Отсутствие ажиотажа волгоградка связывает с двумя другими.

– Да, по количеству людей в этом году было гораздо меньше, – признает предприниматель. – В основном перед этим Новым годом покупали скромную пиротехнику для детей: «бабочки», ракеты, петарды. Иным словами, волгоградцы старались встретить новый год по традиции, но символически и без помпы. Конечно, цена увеличилась по сравнению с прошлым годом. К примеру, если накануне 2022-го люди брали по 36 залпов, то в этом году те же покупатели могли себе позволить только 25. И все же, я считаю, причина не в этом. К примеру, у нас в Волгограде очень многие любят пиротехнику «Римские свечи», но в этом году помешала погода. Другая причина – текущая ситуация. Многие, кто приходил, опасались, что запуски салютов запрещены. Объясняли им, конечно, что под запретом лишь общегородские, но покупатели все-таки предпочитали брать что-нибудь поскромней. Кроме того, скажу, что сетевые магазины накануне праздников повышают цены, я же всегда держу их на прежнем уровне. Если закупила товар летом, то и продаю его по старым ценам. И все же, несмотря на это, даже я могу отметить падение спроса. Думаю, если бы все было хорошо, то людей и цены бы не остановили.

Людмила добавляет, что особенно падение спроса на пиротехнику отмечается за пределами Волгограда – в районах.

– Возможно, это связано с тем, что там очень много мобилизованных. В городе тоже много, но здесь мы живем более рассредоточено, поэтому и настроения другие, – говорит предприниматель.