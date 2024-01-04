Зарплатные ожидания вогоградцев превзошли аппетиты москвичей





Волгоград вошел в тройку крупных городов России, жители которых хотели бы получать самые высокие зарплаты. К таким выводам, сообщает ИА «Высота 102», пришли в Финансовом университете при правительстве РФ.

– Социологический мониторинг, проводимый Финансовым университетом при Правительстве РФ, показал, что в 4 квартале 2023 года средняя зарплата, на которую ориентируются соискатели вакансий, достигла 115 тыс. рублей против 100 тыс. годом ранее и 94 тыс. в 4 квартале 2021 года, – рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Алексей Зубец. – Среди крупных и средних российских городов, относительно которых имеется репрезентативная статистика, по средним зарплатным ожиданиям лидируют Владивосток, Волгоград, Рязань, Казань, Новокузнецк.

Так, в частности, по данным университета, жители Владивостока хотели бы получать за свой труд ежемесячно в среднем 127 тысяч рублей, волгоградцы оценивают свой труд в 126 тысяч рублей, а вот работники из Рязани согласились бы на 124 тысячи рублей.

Отметим, что согласно исследованию, жители Москвы готовы получать 116 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге и вовсе на 13 тысяч меньше, чем в Волгограде, – 113 тысяч рублей.