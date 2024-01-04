Водитель BMW на ул. Лавровой в Волгограде оседлал отбойник: видео





В Кировском районе Волгограда водитель BMW 4 января не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на отбойник. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.

Фотографии с иномаркой, повисшей на дорожном ограждении днем появились в социальных сетях. В ответ на запрос ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что авария произошла еще утром – в 11.20.

– Водитель BMW, следуя по улице Лавровой, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, – сообщили в главке полиции. – На место выезжал экипаж ДПС городской Госавтоинспекции.

Судя по видео, представленному полицейскими, иномарку могло занести из-за выпавшего на проезжую часть снега. К счастью, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП обошлось без жертв.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области