Общество

Материнский капитал в Волгограде вырос на 7,5% до 834 тыс. рублей

Общество 04.01.2024 11:27
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04.01.2024 11:27


В Волгоградской области с 1 января размер материнского капитала вырос на 7,5%, как и в целом в России. Таким образом, сообщает ИА «Высота 102», при рождении второго ребенка волгоградкам будут начислять 834 тысячи рублей. За первенца жительницы региона  получат по 631 тысячи рублей. 

По данным волгоградского отделения Социального фонда России, на сегодня в регионе нереализованными остаются 84 тысячи  сертификатов. Их владельцы также могут рассчитывать на индексацию на 7,5%. 

Кроме того, увеличению подлежат и остатки средств на сертификатах волгоградцев.  Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка.

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