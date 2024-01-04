Общество

Путин отметил госнаградами электромеханика и исследователя из Волгоградской области

Общество 04.01.2024 09:07
0
04.01.2024 09:07


Президент России Владимир Путин 3 января подписал указ, которым отметил государственными наградами в числе десятков россиян двоих жителей Волгоградской области.

Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный в открытом доступе, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен Сергей Николаевич Ильяков – электромеханик Волгоградской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Приволжской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги». 

Медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждена Татьяна Николаевна Криошина – лаборант-исследователь Быковской бахчевой селекционной опытной станции – филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства». 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о награждении губернатора Волгоградской области – Андрею Бочарову в Москве вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

Фото: kremlin.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.01.2024 11:27
Общество 04.01.2024 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2024 10:53
Общество 04.01.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2024 09:46
Общество 04.01.2024 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2024 09:25
Общество 04.01.2024 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2024 08:36
Общество 04.01.2024 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2024 08:23
Общество 04.01.2024 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2024 15:49
Общество 03.01.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2024 14:58
Общество 03.01.2024 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2024 14:38
Общество 03.01.2024 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2024 13:33
Общество 03.01.2024 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2024 11:36
Общество 03.01.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2024 11:03
Общество 03.01.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2024 10:00
Общество 03.01.2024 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2024 09:32
Общество 03.01.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2024 09:03
Общество 03.01.2024 09:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:19
Названа причина экстренной посадки в Волгограде рейса Москва – МахачкалаСмотреть фотографии
12:46
Волгоградка осталась без норковой шубы после похода в караоке-клуб «Селфи»Смотреть фотографии
12:31
Жители Волгоградской области в новом году переизберут тысячи депутатовСмотреть фотографии
11:27
Материнский капитал в Волгограде вырос на 7,5% до 834 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде на уборку первого в новом году снега вывели 67 спецмашинСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде полицейские исполнили давнюю мечту 10-летнего школьникаСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом на видео попало жесткое ДТП с выбежавшим на дорогу мужчинойСмотреть фотографии
09:46
Кинологи призвали волгоградцев защитить собак от безудержного весельяСмотреть фотографии
09:25
Разборки в стиле 90-х: самые громкие и жестокие преступления против волгоградцев в 2023 годуСмотреть фотографии
09:07
Путин отметил госнаградами электромеханика и исследователя из Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:36
Очень сильный гололед прогнозируют синоптики в районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:23
Волгоградский митрополит назвал богопротивным изображение дракона и призвал отказаться от негоСмотреть фотографии
21:27
В Волжском инспектора ФСИН поймали с наркотиками для осужденного водителяСмотреть фотографии
20:24
Минобороны отчиталось о числе желающих заключить контракт с ВС РФСмотреть фотографии
19:33
Генсек РФС: Волгоград не сможет принять финал Кубка России по футболуСмотреть фотографии
18:33
Истории с жестоким избиением волгоградца дали ход после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
16:52
На севере Волгограда у остановки загорелась иномарка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:49
К зданию Главпочтамта в Волгограде стянули экстренные службыСмотреть фотографии
14:58
Прокуратура займется пассажирами экстренно севшего в Волгограде бортаСмотреть фотографии
14:38
Житель Волгоградской области сорвал куш в миллион рублей и ушел на дноСмотреть фотографии
13:33
Губернатор протестировал эскалатор и встал на защиту волгоградцевСмотреть фотографии
12:14
В аэропорту Волгограда экстренно сел борт Москва — МахачкалаСмотреть фотографии
11:36
Бочаров проверит станцию СТ «Комсомольская» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области до конца суток ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
10:00
В Волжском с 3 января изменили схему движенияСмотреть фотографии
09:32
«Зайчик запел "Не сыпь мне соль на рану"»: волгоградцы – о трогательных и смешных моментах Нового годаСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области резко похолодает до -20ºСмотреть фотографии
08:22
Стали известны подробности странного исчезновения мужчины под Волгоградом. Ищут всем миромСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде ветеринары спасли лапу попавшего в капкан бездомышаСмотреть фотографии
19:44
41-летний житель Волжского пропал перед Новым годомСмотреть фотографии
 