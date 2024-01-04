Путин отметил госнаградами электромеханика и исследователя из Волгоградской области





Президент России Владимир Путин 3 января подписал указ, которым отметил государственными наградами в числе десятков россиян двоих жителей Волгоградской области.

Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный в открытом доступе, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен Сергей Николаевич Ильяков – электромеханик Волгоградской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Приволжской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги».

Медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждена Татьяна Николаевна Криошина – лаборант-исследователь Быковской бахчевой селекционной опытной станции – филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства».

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о награждении губернатора Волгоградской области – Андрею Бочарову в Москве вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Фото: kremlin.ru