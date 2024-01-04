Общество

Волгоградский митрополит назвал богопротивным изображение дракона и призвал отказаться от него

Общество 04.01.2024 08:23
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04.01.2024 08:23


Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор призвал православных отказаться от использования символа 2024 года в домах и на рабочих местах. Пост с таким содержанием был опубликован на официальных страницах митрополита в социальных сетях. Изображения дракона митрополит Феодор назвал богопротивными в своем обращении. 

Блажен тот, кто на ночной Литургии приобщился Христу в Его пречистых Тайнах. Кто не столько занимался украшением своего дома и елки, сколько озаботился чистотой своей души и сиянием добродетелей. Но если и стоит украшать жилище свое, то изображениями священными, а не богопротивными, – написал он в первый день нового года. 

Изображение дракона, продолжил митрополит Волгоградский и Камышинский, если и возможно в домах православных, то только в тех случаях, когда речь идет об иконе Георгия Победоносца, который побеждает  змея-дракона. 

Странно называть христианами тех, кто верит в гороскоп и поклоняется чуждой, противной нам культуре. Как может православный в квартире своей или на рабочем месте расположить изображение врага рода человеческого? О котором писал в Апокалипсисе любимый ученик Христов Иоанн, называя сатану древним драконом. Как можно слушать безумцев, которые учат тому, что любит дракон, какую ему принести нужно жертву, чтобы год стал счастливым? – написал Феодор. 

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