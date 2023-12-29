Общество

Опубликован календарь выходных дней в 2024 году для работающих волгоградцев

Общество 29.12.2023 07:49
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29.12.2023 07:49


Волгоградцев в наступающем 2024 году ждут продолжительные выходные в февраля и короткие в мае. После новогодних торжеств работающие жители Волгоградской области вернутся к должностным обязанностям 9 января. ИА «Высота 102» публикует подробный календарь выходных дней в следующем году. 

Так, согласно статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, в России в 2024 году официально установлены нерабочие праздничные дни:

 

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 12 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства.

Длинные выходные ждут россиян также в феврале (23 - 25 февраля) и в марте (8 - 10 марта).

В апреле – мае 2024 года работники будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая в связи с Праздником Весны и Труда. Празднование Дня Победы предполагает три нерабочих дня – с 9 по 12 мая. 

Суббота 27 апреля 2024 года станет в 2024 году рабочим днем.

День России 12 июня выпадает в 2024 году на среду. Это будет один выходной день в середине рабочей недели. 

В ноябре будет, согласно календарю, предполагается всего два выходных в связи с празднованием Дня народного единства – 3 и 4 ноября 2024 года. Суббота 2 ноября 2024 года будет рабочим днем.

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