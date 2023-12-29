Опубликован календарь выходных дней в 2024 году для работающих волгоградцев





Волгоградцев в наступающем 2024 году ждут продолжительные выходные в февраля и короткие в мае. После новогодних торжеств работающие жители Волгоградской области вернутся к должностным обязанностям 9 января. ИА «Высота 102» публикует подробный календарь выходных дней в следующем году.

Так, согласно статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, в России в 2024 году официально установлены нерабочие праздничные дни:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Длинные выходные ждут россиян также в феврале (23 - 25 февраля) и в марте (8 - 10 марта).

В апреле – мае 2024 года работники будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая в связи с Праздником Весны и Труда. Празднование Дня Победы предполагает три нерабочих дня – с 9 по 12 мая.

Суббота 27 апреля 2024 года станет в 2024 году рабочим днем.

День России 12 июня выпадает в 2024 году на среду. Это будет один выходной день в середине рабочей недели.

В ноябре будет, согласно календарю, предполагается всего два выходных в связи с празднованием Дня народного единства – 3 и 4 ноября 2024 года. Суббота 2 ноября 2024 года будет рабочим днем.