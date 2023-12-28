Бастрыкин заступился за жителей 97-летнего дома в Волгограде

Общество 28.12.2023 12:08
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28.12.2023 12:08
Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклад о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Волгограде. Обращение от волгоградцев, проживающих в доме 1926 года постройки на улице Дегтярева, поступило на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России, сообщает V102.RU. Среди заявителей были ветеран Великой Отечественной войны и другие пожилые люди.
Как оказалось, дом терпит самое настоящее коммунальное бедствие. В 2000 году по результатам проведенных экспертиз была выявлена деформация несущих конструкций здания, а также многочисленные нарушения при его строительстве, однако аварийным его чиновники не признали. Не помог ему и капитальный ремонт, который начался в 2018 году и до сих пор не завершился. Стены, потолки и деревянные перекрытия строения при этом продолжают разрушаться, повреждена кровля. Несколько дней назад в доме произошла коммунальная авария, из-за чего вышла из строя отопительная система. По стенам льется кипяток, затопило все этажи и подвал, находиться в доме небезопасно. Обращения в администрацию, как утверждают горожане, результатов не принесли.
В СУ СК России по Волгоградской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.
Фото из архива V102.RU
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