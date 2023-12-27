Общество

Кабинеты чиновников Котовского района остались без тепла

Общество 27.12.2023 20:18
0
27.12.2023 20:18


В Котово Волгоградской области произошла очередная авария на теплотрассе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ города Котово и Котовского района, порыв случился в районе дома №2 по ул. Чапаева утром 27 декабря.
В связи с этим была временно приостановлена подача тепла по адресам: ул. Чапаева 2, 4, 6, 8, Мира 165, 167, 169, Школьная, 1, а также в здании, где находится администрация Котовского района.
Об устранении утечки коммунальщики сообщили около 20-00 ч. и заверили, что тепло уже поступает в дома и административное здание.
Напомним, в июне 2023 года подвал здания администрации Котовского района затопило нечистотами из-за порыва на сетях водоотведения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.12.2023 20:37
Общество 27.12.2023 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 19:40
Общество 27.12.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 19:36
Общество 27.12.2023 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 17:51
Общество 27.12.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 15:56
Общество 27.12.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 15:50
Общество 27.12.2023 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.12.2023 15:34
Общество 27.12.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 15:22
Общество 27.12.2023 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 14:08
Общество 27.12.2023 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 13:21
Общество 27.12.2023 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 12:54
Общество 27.12.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 12:00
Общество 27.12.2023 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.12.2023 11:06
Общество 27.12.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 10:24
Общество 27.12.2023 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.12.2023 09:57
Общество 27.12.2023 09:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:31
«Это вместо подарков?»: на волгоградских АЗС поменяли ценники перед Новым годомСмотреть фотографии
21:16
На 4 волгоградские птицефабрики возбудили дело из-за цен на яйцаСмотреть фотографии
21:01
Волгоградские гандбольные клубы узнали своих соперников в Кубке РоссииСмотреть фотографии
20:37
Огни предновогоднего города: вечерний Волгоград в ожидании праздникаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:18
Кабинеты чиновников Котовского района остались без теплаСмотреть фотографии
19:40
1400 волгоградских школьников обучат на пилотов и сборщиков БПЛАСмотреть фотографии
19:36
Волгоградцы пожаловались на пропажу дешевого антибиотика от пневмонииСмотреть фотографии
19:16
В Волгограде легкоатлетический манеж ВГАФК ввели в эксплуатациюСмотреть фотографии
18:36
Андрей Бочаров принимает участие в Госсовете с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
17:51
В самый западный город Волгоградской области вернут два маршрутаСмотреть фотографии
17:09
Задержан подозреваемый в вандализме на ж/д станции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Под Волгоградом слесаря обвиняют в гибели подростка в ванной от угарного газаСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде под окнами дома нашли мертвой 19-летнюю девушкуСмотреть фотографии
15:56
Опубликован график работы троллейбусов и трамваев в Волгограде в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
15:50
Волгоградские родители высказали свое «горячее» мнение о школьном питанииСмотреть фотографии
15:34
Волгоградцев призывают разоружиться перед праздникамиСмотреть фотографии
15:22
Казачий корпус им. генерала Трошева отремонтируют за 57 млн в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:06
«Может, ее волк покусал?»: под Волгоградом бешенством заразилась домашняя собакаСмотреть фотографии
14:36
«Ротор» завершил первый сбор в КрымскеСмотреть фотографии
14:08
В Волжском автомобилист расплатится за моральный вред своей иномаркойСмотреть фотографии
13:21
Судьбу краснодарского экс-судьи Геннадия Байрака решили в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
Аптеки «Волгофарм» стали открываться в Волгограде после технического сбояСмотреть фотографии
12:54
В Волгоградской области разбили памятную доску о депортации калмыковСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде после реконструкции открылся легендарный динамовский залСмотреть фотографии
12:00
В «Царицынской опере» прошла губернаторская елка для одаренных детейСмотреть фотографии
11:21
Вину не признает: директору УК «Жемчужина» в Волгограде грозит два года колонииСмотреть фотографии
11:06
Отстреливался до последнего. В Волгоградской области простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда»Смотреть фотографии
10:24
Сильнейшие спортсмены боролись за миллион от Садов ПридоньяСмотреть фотографии
10:22
Волгоградца спустя девять лет осудили за спрятанные в банке патроныСмотреть фотографии
10:20
На юге Волгограда в ДТП с бензовозом пострадал один человекСмотреть фотографии
 