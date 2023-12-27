Кабинеты чиновников Котовского района остались без тепла

В Котово Волгоградской области произошла очередная авария на теплотрассе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ города Котово и Котовского района, порыв случился в районе дома №2 по ул. Чапаева утром 27 декабря.
В связи с этим была временно приостановлена подача тепла по адресам: ул. Чапаева 2, 4, 6, 8, Мира 165, 167, 169, Школьная, 1, а также в здании, где находится администрация Котовского района.
Об устранении утечки коммунальщики сообщили около 20-00 ч. и заверили, что тепло уже поступает в дома и административное здание.
Напомним,
в июне 2023 года подвал здания администрации Котовского района затопило нечистотами из-за порыва на сетях водоотведения.