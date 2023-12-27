В самый западный город Волгоградской области вернут два маршрута

В Урюпинском районе Волгоградской власти местные власти анонсировали возвращение двух маршрутов, сообщает V102.RU.

— С января 2024 года будут возобновлены транспортные маршруты № 103 город Урюпинск — хутор Бубновский (по понедельникам и четвергам) и № 674 город Урюпинск — поселок Искра (по воскресеньям и вторникам), — рассказали информагентству в администрации Урюпинского района.

Уточняется, что график движения маршрутов сообщат дополнительно. Для жителей вышеуказанных населенных пунктов обновленные маршруты позволят с удобством перемещаться по району.

Напомним, что облкомтранс на год отодвинул сокращение пригородных маршруток Волгограда. Принято решение о переносе срока изменения схем движения маршрутов №№ 149, 123, 160, 260, 159Т, 174 и 110.

Фото: архив ИА «Высота 102»