В Волгограде Снегурочки блеснули красотой и нарядами





Снегурочки сегодня, 23 декабря, собрались у главной новогодней ели Волгограда в ЦПКиО. Как рассказали V102.RU в администрации парка, волгоградки в красивых нарядах приняли участие в конкурсах, вместе с гостями поучаствовали в играх и сделали фотографии со всеми желающими. Снегурочки сегодня, 23 декабря, собрались у главной новогодней ели Волгограда в ЦПКиО. Как рассказали V102.RU в администрации парка, волгоградки в красивых нарядах приняли участие в конкурсах, вместе с гостями поучаствовали в играх и сделали фотографии со всеми желающими.





Среди участниц выделилась самая маленькая Снегурочка с голубыми косичками, а Снегурочки постарше специально сшили себе костюмы для праздника. Среди участниц выделилась самая маленькая Снегурочка с голубыми косичками, а Снегурочки постарше специально сшили себе костюмы для праздника.

Праздник посетил и Дедушка Мороз, который вместе с внучками и Чебурашкой пообщался с ребятами.

Праздник посетил и Дедушка Мороз, который вместе с внучками и Чебурашкой пообщался с ребятами.





Уже завтра, 24 декабря, волгоградцев ждут в Центральном парке культуры и отдыха на предновогодний костюмированный забег - заявки подали порядка 100 участников. Старт в 13:00 у свадебной карусели. Уже завтра, 24 декабря, волгоградцев ждут в Центральном парке культуры и отдыха на предновогодний костюмированный забег - заявки подали порядка 100 участников. Старт в 13:00 у свадебной карусели.





А в 15:00 в парке состоится праздник для детей, которые увидят, как засияет главная елка Волгограда. Вход на все мероприятия свободный.Также все выходные в ЦПКиО работает Резиденция Деда Мороза - можно прийти к волшебнику в гости или написать письмо.