



В Волгограде сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы Президента РФ начался в офисе регионального отделения ОНФ сегодня, 23 декабря. Как сообщили V102.RU в общественной организации, жителей региона ждут по адресу город Волгоград, ул. Коммунистическая, дом 6. Поставить свою подпись можно с 23 декабря по 25 января с 10.00 до 18.00. 1, 2 и 7 января – выходные. В Волгограде сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы Президента РФ начался в офисе регионального отделения ОНФ сегодня, 23 декабря. Как сообщили V102.RU в общественной организации, жителей региона ждут по адресу город Волгоград, ул. Коммунистическая, дом 6. Поставить свою подпись можно с 23 декабря по 25 января с 10.00 до 18.00. 1, 2 и 7 января – выходные.

К сожалению, возможности посетить маломобильных граждан на дому у активистов ОНФ нет, уточнили в организации. Из-за отсутствия доступной среды затруднительным будет и визит маломобильных групп граждан в офис регионального ОНФ. К сожалению, возможности посетить маломобильных граждан на дому у активистов ОНФ нет, уточнили в организации. Из-за отсутствия доступной среды затруднительным будет и визит маломобильных групп граждан в офис регионального ОНФ.

Напомним, как сообщало V102.RU, накануне в городе-герое открыли региональный предвыборный штаб Путина, в который вошли представители общественных организаций и профсоюзов региона, активисты ОНФ, ветеранского сообщества, трудовых коллективов Волгоградской области.

На все интересующие вопросы ответят сотрудники реготделения ОНФ по телефону 8(8442) 33-29-73.Руководитель регионального исполкома ОНФ Ирина Шарипова рассказала корреспонденту V102.RU, что волгоградцы проявляют живой интерес к сбору подписей и интересуются, как это можно сделать.- Люди звонят, спрашивают, куда прийти. Сбор уже начался – первыми поставили подписи наши активисты, члены волгоградского отделения ОНФ, сейчас ждем студентов, - пояснила Ирина Анатольевна.О намерении представить свою кандидатуру на пост главы государства действующий президент заявил 8 декабря 2023 года по итогам торжественной церемонии награждения Героев России в Кремле. Решение Владимир Путин озвучил во время неформального общения с участником СВО Артемом Жогой, который, представляя новые территории РФ, обратился с просьбой к главе государства пойти на новые выборы.16 декабря группа избирателей в Москве единогласно проголосовала за движение Путина. Среди поддержавших действующего президента были и семь представителей Волгоградской области.