Глава села под Волгоградом призвал отказаться от фейерверков на Новый год





Глава Таловского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области призвал односельчан к сдержанности при встрече Нового года. Глава Таловского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области призвал односельчан к сдержанности при встрече Нового года.

- Я понимаю, Новый год. Давайте, может быть, на бенгальском огне остановимся. Фейерверкам не время. Дождемся наших парней, потом с размахом и отпразднуем. Потом по-настоящему будем встречать Новый год, - заключил чиновник. - Я понимаю, Новый год. Давайте, может быть, на бенгальском огне остановимся. Фейерверкам не время. Дождемся наших парней, потом с размахом и отпразднуем. Потом по-настоящему будем встречать Новый год, - заключил чиновник.



Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в этом году администрация Волгограда приняла решение не только не проводить в новогоднюю ночь массовых мероприятий, но и отказаться от традиционных салютов и фейерверков. Что касается использования пиротехники жителями, то здесь никаких ограничений не предусмотрено.

- Не запускайте салюты при встрече нового года ради солдат, защищающих нас, и ради матерей и жён, которые со слезами ждут их домой. Радости от того, что происходит, нет ни у кого. Скромно встречайте, без пафоса никому не нужного, - обратился Григорий Данилов к землякам.