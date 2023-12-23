Глава села под Волгоградом призвал отказаться от фейерверков на Новый год

Общество 23.12.2023 11:28
0
23.12.2023 11:28
Глава Таловского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области призвал односельчан к сдержанности при встрече Нового года.- Не запускайте салюты при встрече нового года ради солдат, защищающих нас, и ради матерей и жён, которые со слезами ждут их домой. Радости от того, что происходит, нет ни у кого. Скромно встречайте, без пафоса никому не нужного, - обратился Григорий Данилов к землякам.
- Я понимаю, Новый год. Давайте, может быть, на бенгальском огне остановимся. Фейерверкам не время. Дождемся наших парней, потом с размахом и отпразднуем. Потом по-настоящему будем встречать Новый год, - заключил чиновник.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в этом году администрация Волгограда приняла решение не только не проводить в новогоднюю ночь массовых мероприятий, но и отказаться от традиционных салютов и фейерверков. Что касается использования пиротехники жителями, то здесь никаких ограничений не предусмотрено.
В Волгограде из-за тумана самолет из Москвы направили в Саратов23.12.2023 12:03
Общество 23.12.2023 12:03
В ЦПКиО Волгограда появятся гигантские бетонные ладони23.12.2023 10:09
Общество 23.12.2023 10:09
Фермер из Волгоградской области исполнил голубую мечту селян23.12.2023 08:05
Общество 23.12.2023 08:05
Главе приюта для бездомных не удалось отменить итоги сельских выборов под Волгоградом22.12.2023 21:41
Общество 22.12.2023 21:41
ВС РФ встал на сторону волгоградца, нечаянно купившего залоговую иномарку22.12.2023 21:01
Общество 22.12.2023 21:01
Под Волгоградом мэрия потребовала демонтировать выгребную яму из тракторных шин22.12.2023 20:11
Общество 22.12.2023 20:11
Волгоградец потребовал от Минздрава снять с гвоздей россиян22.12.2023 19:42
Общество 22.12.2023 19:42
«Тут можно ноги сломать»: на двух остановках СТ в Волгограде затеяли ремонт под Новый год22.12.2023 19:23
Общество 22.12.2023 19:23
Огни на главной елке Волгограда зажгут 24 декабря22.12.2023 17:51
Общество 22.12.2023 17:51
Волгоградский Детфонд передал подарки сиротам и воспитанникам колонии22.12.2023 17:48
Общество 22.12.2023 17:48
Под Волгоградом запускают движение по новому мосту через ерик Осинки22.12.2023 17:08
Общество 22.12.2023 17:08
«Срочно скажи всем мамочкам!»: волгоградских родителей напугали сообщениями о смертельном пюре22.12.2023 15:56
Общество 22.12.2023 15:56
На развитие Михайловки в Волгоградской области направят 4 млрд рублей22.12.2023 14:20
Общество 22.12.2023 14:20
Волгоградцам предложили депутатскую елку и флешмобы на Новый год22.12.2023 14:06
Общество 22.12.2023 14:06
В Волгограде разобрали повисшее над коммунальным провалом трамвайное полотно22.12.2023 11:26
Общество 22.12.2023 11:26