Общество

Волгоградец взыскал 600 тысяч за оставленную без ремонта квартиру

Общество 22.12.2023 10:00
0
22.12.2023 10:00


Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал с частника, который пообещал отремонтировать квартиру местного жителя, но не сделал этого, в два раза больше первоначальной суммы, передает V102.RU.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, потребитель весной 2020 года заключил договор на оказание услуг по ремонту квартиры, которые нужно было выполнить в срок до марта 2021 года.

Сумма по договору составляла 124 870 рублей и еще 141250 рублей владелец квартиры потратил на стройматериалы. Однако ремонт квартиры до указанного срока не был выполнен, а ремонтник перестал выходить на связь. Тогда волгоградцу пришлось заключить новый договор с другим специалистом и заплатить 266 120 рублей. 

Владелец квартиры направил претензию физическому лицу с требованием вернуть деньги и возместить стоимость стройматериалов, но решить этот вопрос до суда не получилось.

- При заключении договора физическое лицо позиционировало себя в качестве индивидуального предпринимателя, обосновывая это тем, что у него есть фирма «Азбука комфорта» и офис, в котором происходило оформление договора. Кроме того, он предложил потребителю заключить еще и договор на изготовление мебели. Позже было установлено, что он не оформлен в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет свою деятельность в частном порядке, - рассказали в управлении.

Рассмотрев дело, суд удовлетворил требования потребителя и постановил расторгнуть первоначальный договор и возвратить денежные средства за невыполненные ремонтно-отделочные работы, выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ, возместить убытки, компенсировать моральный вред и выплатить штраф. Общая сумма взысканных средств составила порядка 600 тысяч рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.12.2023 11:17
Общество 22.12.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 11:16
Общество 22.12.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 10:33
Общество 22.12.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 09:36
Общество 22.12.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 20:20
Общество 21.12.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 19:08
Общество 21.12.2023 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 16:57
Общество 21.12.2023 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.12.2023 16:39
Общество 21.12.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 16:22
Общество 21.12.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 15:41
Общество 21.12.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 15:25
Общество 21.12.2023 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 14:10
Общество 21.12.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 13:20
Общество 21.12.2023 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 12:53
Общество 21.12.2023 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 10:59
Общество 21.12.2023 10:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:17
В Волжском ищут мужчину с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:16
Электрички меняют расписание из-за ремонта на ж/д в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде водитель-трус сбил 13-летнюю девочкуСмотреть фотографии
10:41
Клиенты билайна получат кешбэк при оплате покупок в RuStoreСмотреть фотографии
10:33
Бочаров озвучил планы дальнейшего развития инфекционной службы регионаСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде из-за пожара эвакуировали 30 жильцов общежития. Один человек погибСмотреть фотографии
10:00
Волгоградец взыскал 600 тысяч за оставленную без ремонта квартируСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам сдвинули срок выплаты январских пенсий и пособийСмотреть фотографии
09:25
Школьник получил удар током в Волгограде от новогодней елкиСмотреть фотографии
09:13
Рождаемость хотят стимулировать снижением пенсионного возраста для отцовСмотреть фотографии
08:32
Пункты утилизации новогодних елок после праздников откроют в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:04
Минсельхоз России наградил поставщиков удобренийСмотреть фотографии
06:45
Волгоградцам перед Новым годом задолжали по зарплате 7 млн рублейСмотреть фотографии
21:04
«Динамо-Синара» уступило в гостях тольяттинской «Ладе»Смотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области классы в 73 школах ушли на карантинСмотреть фотографии
19:23
Волгоградский «Каустик» завершил 2023 год аутсайдером Суперлиги после проигрыша «Динамо»Смотреть фотографии
19:08
«Зачем ей эта война?»: в Волгограде на ветерана боевых действий подали в суд из-за баниСмотреть фотографии
18:36
Кикбоксеры сразятся под Волгоградом на турнире в память о сотрудниках ФСБСмотреть фотографии
18:14
Tele2 поможет порадовать близких к Новому годуСмотреть фотографии
17:47
Новый трубопровод в обход Мамаева кургана решили строить в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:08
«Мама шла с работы»: семья сбитой насмерть женщины в Волгограде ищет свидетелей трагедииСмотреть фотографии
16:57
40% жителей ЮФО хотели бы вести семейный бизнесСмотреть фотографии
16:39
В волгоградском ботсаду собрали урожай цитрусовыхСмотреть фотографии
16:22
«Я психанул»: угрожавший в родительском чате житель Волжского записал новую речь без матаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
На страже интересов коллектива: профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отчитался о своей работеСмотреть фотографии
16:12
Участника ОПГ спустя 8 лет осудят в Волгограде за налет на салон «Ваше золото»Смотреть фотографии
15:41
В Волгограде определят самые успешные PR-проекты. Объявлен прием заявокСмотреть фотографии
15:25
В Саратове врачи спасают 15 детей, снятых с поезда после смерти девочкиСмотреть фотографии
14:36
МВД начало проверку после угроз в родительском чате школы ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
«Бродил по улице, просил сигарет и полицию»: в Волгограде выясняют личность назвавшегося ополченцем мужчиныСмотреть фотографииCмотреть видео
 