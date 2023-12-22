Волгоградец взыскал 600 тысяч за оставленную без ремонта квартиру

Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал с частника, который пообещал отремонтировать квартиру местного жителя, но не сделал этого, в два раза больше первоначальной суммы, передает V102.RU.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, потребитель весной 2020 года заключил договор на оказание услуг по ремонту квартиры, которые нужно было выполнить в срок до марта 2021 года.

Сумма по договору составляла 124 870 рублей и еще 141250 рублей владелец квартиры потратил на стройматериалы. Однако ремонт квартиры до указанного срока не был выполнен, а ремонтник перестал выходить на связь. Тогда волгоградцу пришлось заключить новый договор с другим специалистом и заплатить 266 120 рублей.

Владелец квартиры направил претензию физическому лицу с требованием вернуть деньги и возместить стоимость стройматериалов, но решить этот вопрос до суда не получилось.

- При заключении договора физическое лицо позиционировало себя в качестве индивидуального предпринимателя, обосновывая это тем, что у него есть фирма «Азбука комфорта» и офис, в котором происходило оформление договора. Кроме того, он предложил потребителю заключить еще и договор на изготовление мебели. Позже было установлено, что он не оформлен в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет свою деятельность в частном порядке, - рассказали в управлении.

Рассмотрев дело, суд удовлетворил требования потребителя и постановил расторгнуть первоначальный договор и возвратить денежные средства за невыполненные ремонтно-отделочные работы, выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ, возместить убытки, компенсировать моральный вред и выплатить штраф. Общая сумма взысканных средств составила порядка 600 тысяч рублей.