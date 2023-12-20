МУП «Николаевское городское коммунальное хозяйство» будет привлечено к административной ответственности за нарушения закона о конкуренции, сообщили V102.RU в Волгоградском УФАС. Коммунальное предприятие своими действиями нарушило права субъекта малого и среднего предпринимательства и населения города Николаевска Волгоградской области.

Установлено, что МУП направило ООО «СтандартГрин», осуществляющему деятельность по сбору и вывозу жидких бытовых отходов у населения Николаевска, уведомление с угрозой расторжения договора холодного водоснабжения и водоотведения, необходимого для осуществления его деятельности.

- Прекращение холодного водоснабжения и водоотведения путем расторжения договора, изложенная в уведомлении, в случае ее реализации, могла привести к тому, что жители частного сектора Николаевска могли лишиться вывоза жидких бытовых отходов. Это в свою очередь могло создать угрозу санитарно-эпидемиологической обстановке в городе, - пояснили в УФАС.

Антимонопольное ведомство признало, что указанные действия МУПа являются злоупотреблением доминирующим положением, что нарушает п. 4 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

Фото из архива ИА «Высота 102»