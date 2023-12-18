Общество

Котовчан призвали массово жаловаться на отопление после аварии на котельной

Общество 18.12.2023 19:14
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18.12.2023 19:14


В Котово Волгоградской области после аварии на котельной призвали оставлять жалобы на отопление посредством Единого портала ЖКХ, сообщает V102.RU. Примечательно, что лишь очередная авария пробудила местные власти из анабиоза последних дней. 

К такому шагу подтолкнула дневная авария на 6-й котельной, из-за которой сегодня, 18 декабря, на время приостановили подачу горячей воды. К вечеру, как отмечается на Едином портале ЖКХ Котово и Котовского района, горячее водоснабжение восстановили, а работы по подаче тепла продолжены.

Мэр Котово Наталья Ефимченко спустя два дня молчания в Telegram, сделала перепост сообщения Единого портала:

— Обращаемся ко всем жителям города Котово. Для того, чтобы мы смогли составить объективную картину и выявить самые проблемные дом, вам всего лишь необходимо написать сообщение с указанием адреса (улицы, дома, квартиры) на портале ЖКХ. В случае подтверждения нарушений будут приняты соответствующие меры.

При этом у главы Котовского района Сергея Чумакова последняя запись в Telegram от сегодняшнего числа посвящена поздравлениям в адрес работников ЗАГСов. И если у Ефимченко, к слову, в день порыва на водоводе Филино-Котово, произошедшем в минувшую пятницу, опубликована хотя бы какая-то информация об аварии, то господин Чумаков 15 декабря опубликовал фото с  заседания районной думы, на котором был рассмотрен и принят бюджет Котовского района.   

Среди уже обратившихся на портал — жители улиц 60 лет ВЛКСМ, Свердлова, Нефтяников, Победы и Коммунистической. Люди жалуются на перебои и отсутствие отопления, а также задаются вопросом, кто и на каких условиях им сделает перерасчет.    

Напомним, что Котово, которые сами жители уже давно прозвали городом коммунальных катастроф, в пятницу, 15 декабря, в очередной раз остался без водоснабжения. Об этом коммунальном ЧП сообщили местные жители, устроившие в местных пабликах настоящую перекличку с указанием адресов обезвоженных квартир и домов. 

Коммунальные беды преследуют котовчан несмотря на попытки властей как-то повлиять на ситуацию. На срочный ремонт водопровода в связи с его практически полным износом из резервного фонда губернатора выделили 632 миллиона рублей. В ходе реконструкции сети строителями был поврежден нефтепровод, в результате чего почва оказалась загрязнена нефтью. Вскоре работы на водоводе продолжились. 

В конце ноября — начале декабря Котово на несколько дней отключили от водоснабжения для присоединения шести врезок к ветке Филино-Котово. Когда воду дали, от людей посыпались жалобы, что она больше напоминает им коричневую жижу. Систему обещали промыть, но после этого воду отключили из-за аварии. Потом котовчане стали выкладывать фотографии с водой зелено-желтого цвета.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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