30 тысяч волгоградцев установили «Госуслуги.Дом»

Справка. Мобильное приложение разработано АО «Оператор информационной системы» на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) при поддержке Минстроя России и Минцифры России. В планах — расширение охвата приложения на жителей индивидуальных жилых домов. Сейчас для них функционал работает в ограниченном режиме. Также предусмотрено создание домовых чатов, подключение видеонаблюдения и др.
Общество 18.12.2023 10:50
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18.12.2023 10:50
Справка. Мобильное приложение разработано АО «Оператор информационной системы» на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) при поддержке Минстроя России и Минцифры России. В планах — расширение охвата приложения на жителей индивидуальных жилых домов. Сейчас для них функционал работает в ограниченном режиме. Также предусмотрено создание домовых чатов, подключение видеонаблюдения и др.
30 тысяч жителей Волгограда и области уже установили и оценили функциональные возможности мобильного приложения «Госуслуги.Дом» для решения вопросов в отрасли ЖКХ. Всего же в России приложение установили более 1,5 млн россиян.По информации регионального комитета ЖКХ, передает V102.RU, в числе функций «Госуслуги.Дом» — сбор показаний приборов учета и оплата счетов за коммунальные услуги. Собственники квартир могут оперативно подавать заявки в управляющие организации, получать обратную связь, изучать отчеты по доходам и расходам УК, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию. Здесь же предусмотрена возможность проведения собрания собственников онлайн. Приложение доступно для скачивания на всех устройствах. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.
Справка. Мобильное приложение разработано АО «Оператор информационной системы» на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) при поддержке Минстроя России и Минцифры России. В планах — расширение охвата приложения на жителей индивидуальных жилых домов. Сейчас для них функционал работает в ограниченном режиме. Также предусмотрено создание домовых чатов, подключение видеонаблюдения и др.
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